В Рязани кладовщика через суд заставили выплатить недостачу

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда г. Рязани о возмещении ущерба, причинённого работником. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Организация обратилась в суд с иском к ответчику о возмещении ущерба, причинённого работником, обосновав свои требования тем, что в июне 2016 года между ней и ответчиком был заключён трудовой договор, в соответствии с которым последний принят на должность заведующего складом. Одновременно с трудовым договором ответчиком были подписаны должностная инструкция заведующего складом, договор о бригадной материальной ответственности, договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

После проведённой истцом инвентаризации на складе была выявлена недостача в размере более 120 тысяч рублей. В ходе проведённого служебного расследования ответчик отрицал свою вину в причинённом ущербе, ссылаясь на отсутствие у него полного контроля за работой склада, поскольку приём, отпуск и учёт товара осуществлялся всеми сотрудниками организации, при этом связывает причины возникновения недостачи с отсутствием нормальных условий хранения товара. В добровольном порядке причинённый материальный ущерб работодателю ответчик не возместил, а в сентябре 2018 года на основании заявления он был уволен по собственному желанию.



Факт недостачи товаров на складе и размер ущерба в суде были подтверждены совокупностью представленных доказательств. Между сторонами был заключён договор о полной коллективной материальной ответственности, заведующий складом отвечал перед работодателем как материально-ответственное лицо, понимал это обстоятельство при заключении соглашения о полной материальной ответственности, суд первой инстанции пришел к выводу, что вина ответчика в причинении материального ущерба истцу доказана.



Поскольку на складе материально-ответственными работниками были два лица, степень вины каждого члена коллектива в возникновении недостачи установить невозможно, суд посчитал, что возмещение материального ущерба работодателю должно быть произведено каждым из работников в равных долях.



Октябрьский районный суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца материального ущерба в сумме более 60 тысяч рублей.



Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.



Решение вступило в законную силу.

