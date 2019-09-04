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В Рязани изъяли почти 7 килограммов синтетических наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Рязанской области сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 24 человека по подозрению в организации сбыта наркотиков. В ходе обысков было изъято около 7 килограммов синтетических наркотических веществ.

По версии следствия, злоумышленники стали представителями нелегального интернет-магазина по бесконтактному распространению наркотиков в нескольких регионах России, в том числе в Рязани и области. Между всеми участниками группы были распределены роли, а также установлена скрытая система связи через интернет.

Возбуждено более 40 уголовных дел по 210 и 228.1 статьям УК РФ. Для девяти подозреваемых судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные отпущены и находятся под подпиской о невыезде.

— Предварительное расследование уголовного дела продолжается, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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