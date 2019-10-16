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В Рязани изменят маршрут автобусов №77аМ2

С четверга, 17 октября, в Рязани изменят маршрут автобусов №77аМ2 – теперь они будут ходить до посёлка Карцево. Об этом сообщается на сайте городской администрации. 

Сейчас в Карцево ходят 11 автобусов среднего класса и 6 автобусов малого класса маршрутов №77М2 и 77бМ2. С четверга в посёлок будут ездить ещё 11 автобусов «ПАЗ Вектор Некст». Все они могут перевозить инвалидов.

Решение о продлении маршрута №77аМ2 было принято после многократных обращений жителей Карцево. Интервал движения маршруток в час пик будет составлять от 7 до 12 минут. 

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