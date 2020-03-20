В Рязани изменили маршрут автобуса №21

В газете «Рязанские ведомости» опубликовано постановление об изменении маршрута автобуса №21 в Рязани. Теперь, вместо улицы Большой в Дашково-Песочне его конечной остановкой станет улица Новосёлов.



Полное наименование маршрута звучит так: «ул. Новослёлов, 60 – пос. Недостоево». Изменится и маршрут следования автобуса по городу. Теперь он будет ездить по улице Новосёлов, а затем проезжать мимо НИТИ. Кроме того, по центру автобус будет ездить мимо рынка по улице Маяковского, а не по улице Ленина, как раньше.



Длина маршрута увеличится на 6 километров – 31,02 против 25.02. Количество машин на маршруте увеличится с 5 до 25.

