В Рязани ищут очевидцев наездов на пешеходов ﻿

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Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев двух ДТП в Рязани с участием пешеходов.  Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Первое происшествие случилось 6 декабря 2019 года у дома №1 на улице Костычева. В 17 часов автомобиль «Нива» сбил женщину-пешехода. Рязанка получила травмы.

Ещё одно ДТП произошло 10 марта 2020 года в 06.30 напротив дома №58 на Первомайском проспекте. Автомобиль «Мазда» сбил женщину, которая от полученных травм скончалась.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефонам:   (4912) 29-95-86, 29-76-68. 

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