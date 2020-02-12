В Рязани ищут мужчину, пропавшего 18 лет назад

Сотрудники Следственного комитета просят помочь в расследовании уголовного дела о пропаже жителя Рязани Сергея Михайловича Дмитриева. Информация об этом появилась на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.



Молодой человек, которому в то время было 17 лет, пропал 18 августа 2001 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.



Среди особых примет у пропавшего – шрам на мочке левого уха, родимое пятно круглой формы на правом бедре, послеоперационный шрам в области живота с правой стороны.



Всех, кто может сообщить что-то, что способно помочь следствию, просят звонить по телефонам: 8 (4912) 34-02-80 (Московский межрайонный следственный отдел Рязани) или 02.

