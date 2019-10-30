В Рязани иностранец угрожал ножом 11-летней девочке

В Рязани сотрудники полиции утихомирили иностранного гражданина, угрожавшего ножом ребёнку. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Сообщение о противоправных действиях поступило в полицию с улицы Костычева. Там, в квартире одного из домов, 11-летней дочери хозяйки угрожал ножом 30-летний иностранец. Выяснилось, что некоторое время назад он вместе со своей сожительницей приходил в гости к её подруге. Затем пара рассталась, но мужчина не оставлял надежды вернуть свою возлюбленную. Чтобы найти её, он пришёл в квартиру к рязанке и начал требовать, чтобы та сообщила, где находится её подруга. Не получив ответа, дебошир достал нож и стал угрожать убить дочь хозяйки.



Приехавшие полицейские успокоили буяна, а также выяснили, что иностранный гражданин уже некоторое время проживает в Рязани, нарушая миграционное законодательство. На него составлен административный протокол. Также за угрозу убийством возбудили уголовное дело, виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.

