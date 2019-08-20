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В Рязани генерального директора подозревают в сокрытии налогов на 39 миллионов рублей

В Рязани генерального директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 39 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, в 2015-2016 годах руководитель оформлял фиктивные сделки с рядом фирм-однодневок. Документы о расходах он предоставлял в налоговую инспекцию, в результате чего не выплатил НДС на 39 миллионов рублей. 

Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры для возврата денег в бюджет.

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