В Рязани генерального директора подозревают в сокрытии налогов на 39 миллионов рублей

В Рязани генерального директора предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 39 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, в 2015-2016 годах руководитель оформлял фиктивные сделки с рядом фирм-однодневок. Документы о расходах он предоставлял в налоговую инспекцию, в результате чего не выплатил НДС на 39 миллионов рублей.



Расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры для возврата денег в бюджет.

