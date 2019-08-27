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В Рязани бывшего десантника будут судить за убийство во время драки

В Рязани передано в суд уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в причинении вреда здоровью и неумышленном убийстве. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, преступления были совершены 5 августа 2018 года. Молодые люди сначала выпивали на квартире, а затем поехали на такси купаться на реку Оку в посёлок Новосёлки. Там застолье продолжилось. Обвиняемый и один из пострадавших поспорили на 10 тысяч рублей о том, что Оку в этом месте переплыть нельзя. Оказалось, что можно. Правда, пострадавший, из-за течения, выплыл не в том месте, где была компания. Из-за этого произошла ссора.

 В ходе конфликта обвиняемый нанёс несколько ударов пловцу, причинив тому телесные повреждения. Драку попытался разнять их общий знакомый, но обвиняемый, бывший десантник, жестоко избил его. В итоге мужчина скончался от полученных травм в больнице.

Своей вины рязанец не признал, выдвинув несколько версий произошедшего. Тем не менее, следователи посчитали, что дело можно передать в суд, так как доказательств собрано достаточно. 

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