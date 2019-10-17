В Рязани автомобиль столкнулся с мотоциклистом и скрылся с места ДТП

В Рязани устанавливаются обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста и транспортного средства, скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



ДТП случилось в среду, 16 октября, в 18.45 на 197-м километре автодороги М5 «Урал» в Рязани. По предварительным данным, транспортное средство не уступило дорогу и совершило столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 38-летнего жителя Рязанской области.



Водитель ТС скрылся с места ДТП, мотоциклиста доставили в больницу.

