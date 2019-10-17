На главную Рязань Происшествия В Рязани автомобиль столкнулся с мотоциклистом и скрылся с места ДТП
РязаньПроисшествия

В Рязани автомобиль столкнулся с мотоциклистом и скрылся с места ДТП

В Рязани устанавливаются обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста и транспортного средства, скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

ДТП случилось в среду, 16 октября, в 18.45 на 197-м километре автодороги М5 «Урал» в Рязани. По предварительным данным, транспортное средство не уступило дорогу и совершило столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 38-летнего жителя Рязанской области.

Водитель ТС скрылся с места ДТП, мотоциклиста доставили в больницу.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию иностранца

На пожаре в Рыбном пострадал человек

Житель Шилова похитил деньги из игрового аппарата с мягкими игрушками