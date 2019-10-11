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В Рязани автомобиль провалился в яму на дороге

На улице Чкалова в Рязани автомобиль провалился в яму на дороге. Фото с места происшествия размещены в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

Стоит отметить, что дорога на этой улице должна быть отремонтирована. Также там должны быть сделаны тротуары. Летом часть работ была проведена, но затем работники перестали появляться на объекте.

Сейчас на улице Чкалова положен асфальт, но таким образом, что над дорогой торчат канализационные люки. На сделанных тротуарах после дождя образуются лужи. 

Фото: Александр Абрамов

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