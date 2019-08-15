В Рязани архитекторы из разных стран обсудили проблемы древних городов

В четверг, 15 августа, участники международной архитектурной конференции «Древние города и современные вызовы» встретились с журналистами. Брифинг прошел в областной научной библиотеке имени Горького в рамках II Международного форума древних городов.

Вице-президент Союза архитекторов России Игорь Воскресенский, начальник Главного управления архитектуры и градостроительство Рязанской области Дмитрий Васильченко и вице-президент Союза дизайнеров России Юрий Менчиц рассказали о конференции, ее участниках и задачах, которые стоят перед ними.

– Меня поразил состав участников. Среди них есть мэры самых разных стран. Трудно выделить какой-то конкретный доклад, потому что все интересные и уникальные, – отметил Игорь Воскресенский.

Участие в конференции приняли ведущие специалисты России и зарубежных стран в области градостроительства, архитектуры и средового дизайна. Около 15 зарубежных делегаций приехали в Рязань, несмотря на август и массовые отпуска.

Наиболее примечательным докладом, по мнению архитекторов, стало выступление представителей из Сирии.