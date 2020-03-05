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В роддоме №1 открыли службу правовой и психологической помощи беременным

В Рязани в женской консультации  родильного дома  №1 открылась служба по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Будущие мамы, встающие на учёт, смогут получать консультации, в том числе онлайн, по правовым вопросам, связанным с их правами в этот период, а также обратиться за психологической поддержкой.

Акушеры-гинекологи женской консультации сейчас получают образование как социальные работники, чтобы помочь беременной женщине подготовиться к рождению ребёнка.

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