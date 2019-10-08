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В рамках всемирной недели космоса на телеканале «Россия К» покажут фильм, диски с которым теперь есть в каждой рязанской школе

Ежегодно, с 4 по 10 октября в разных частях мира люди отмечают общий праздник – всемирную неделю космоса. Тема Всемирной недели космоса 2019 года — «Луна: дорога к звездам». В Рязани старт космической неделе был дан 3 октября и широкий общественный резонанс по этому поводу случился впервые, благодаря совместным усилиям автора проекта «Океан Солярис – острова памяти» Ирины Нечаевой и руководителя Центральной библиотечной системы Ларисы Крохалёвой, которая от себя лично сделала подарок школам и библиотекам региона — набор-трилогию фильма телеканала «Россия К» «Восьмой день творения» о русском космизме.

 Теперь школьники ознакомятся с этим проектом в любое время, а телезрители увидят трилогию 9 октября в 13 часов 20 минут на телеканале «Россия К».

Фото портала Вездекультура

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