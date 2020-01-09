В пятницу в Рязани состоятся ещё два джазовых концерта

В пятницу, 10 января, в Рязани продолжится фестиваль «Зимние дни джаза». В 19.00 в кофейне «Кофе Крафт» в атмосфере утончённых ароматов выступит фортепианное Трио Геннадия Филина. Джаз и кофе прекрасно дополняют друг друга и располагают к общению.

Вход свободный, по предварительной брони, тел. 8 (929) 065-78-60

Адрес: ул. Ленина, 9 (ТЦ Аркада)

В этот же вечер в 20:00 в арт-кафе 108 выступит Манана Оганян с программой, составленной на стыке различных музыкальный жанров — этники, джаза, трип-хопа. Её проект MANA — это музыкальное размышление о пути духа джаза сквозь время и пространство. Прикосновение к истокам возникновения аутентичного бита и к его формам в современном звучании.

Оплата — по сердцу.

Предварительная бронь по тел. (920)6383138

Адрес: ул. Свободы, 35