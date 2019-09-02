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В Пронском районе автомобиль едва не сбил 4-летнюю девочку

В селе Октябрьское Пронского района едва не попала под колёса автомобиля 4-летняя девочка. Об этом пишет сайт издательства «Пресса». 

ДТП случилось около часа дня в воскресенье, 31 августа. По словам очевидцев, девочка внезапно выбежала на дорогу после того, как её позвала мать. Также сообщается, что за рулём автомобиля ВАЗ-21074 ехала беременная женщина. 

Был ли совершён наезд на ребёнка не сообщается, известно только, что девочка была госпитализирована в Новомичуринскую ЦРБ. К счастью, травмы оказались не тяжёлыми – на вторые сутки ребёнка забрала домой мать. 

По факту ДТП проводится проверка.

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