В Пронском районе автомобиль едва не сбил 4-летнюю девочку

В селе Октябрьское Пронского района едва не попала под колёса автомобиля 4-летняя девочка. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».



ДТП случилось около часа дня в воскресенье, 31 августа. По словам очевидцев, девочка внезапно выбежала на дорогу после того, как её позвала мать. Также сообщается, что за рулём автомобиля ВАЗ-21074 ехала беременная женщина.



Был ли совершён наезд на ребёнка не сообщается, известно только, что девочка была госпитализирована в Новомичуринскую ЦРБ. К счастью, травмы оказались не тяжёлыми – на вторые сутки ребёнка забрала домой мать.



По факту ДТП проводится проверка.

