В понедельник жители нескольких улиц Рязани остались без холодной воды

В понедельник, 23 сентября, жители нескольких улиц Рязани остались без холодной воды. Отключение связано с ремонтом на водопроводе, сообщает сайт администрации города.

До 17.00 отключена вода на улице Солнечной, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 4б.

До окончания ремонтных работ без воды придётся обходиться жителям улицы Юбилейной, д. 2 корп. 2.

До 20.00 оды не будет на ул. Новоселов, д. 34 корп. 4, ул. Зубковой, д. 23а (д/сад №149), д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 24 корп. 3, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 25 корп. 2, д. 25 корп. 3, д. 23б.