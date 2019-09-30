На главную Рязань Общество В понедельник жители 10 улиц Рязани остались без холодной воды
РязаньОбщество

В понедельник жители 10 улиц Рязани остались без холодной воды

В понедельник, 30 сентября, на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

До 16.00 воды не будет на улицах Хлебная, д. с 1 по 67, Пронская, д. с 80 по 104, Халтурина, д. 8; : Октябрьский городок, д. 21, д. 36, д. 37; пос. Божатково, д. с 79 по 197 (частный сектор).

До 17.00 без воды останутся жители 1-го Газетного переулка, д. 21а, д. 23, д. 25, д. с 18 по 30, д. 36, д. 34, 2-го Газетного переулка, д. 17, д. 20, д. 20а, д. 39.

До 23.00 без воды придётся обходиться жителям улиц Новосёлов, д. 36, д. 36 корп. 1, д. 36 корп. 2, д. 36 корп. 3, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 40, д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 40 корп. 3 и Зубковой, д. 23а (д/сад №142).

До окончания ремонтных работ не будет воды на ул. Юбилейная, д. 2 корп. 1 и ул. Колхозная, д. с 1 по 53 в микрорайоне Канищево.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На карьер под Рязанью вновь стали свозить отходы

Светлые идеи для покупателей

Рязанская певица пожаловалась на шумный ресторан