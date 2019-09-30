В понедельник жители 10 улиц Рязани остались без холодной воды

В понедельник, 30 сентября, на нескольких улицах Рязани отключили холодную воду. Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

До 16.00 воды не будет на улицах Хлебная, д. с 1 по 67, Пронская, д. с 80 по 104, Халтурина, д. 8; : Октябрьский городок, д. 21, д. 36, д. 37; пос. Божатково, д. с 79 по 197 (частный сектор).

До 17.00 без воды останутся жители 1-го Газетного переулка, д. 21а, д. 23, д. 25, д. с 18 по 30, д. 36, д. 34, 2-го Газетного переулка, д. 17, д. 20, д. 20а, д. 39.

До 23.00 без воды придётся обходиться жителям улиц Новосёлов, д. 36, д. 36 корп. 1, д. 36 корп. 2, д. 36 корп. 3, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 40, д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 40 корп. 3 и Зубковой, д. 23а (д/сад №142).

До окончания ремонтных работ не будет воды на ул. Юбилейная, д. 2 корп. 1 и ул. Колхозная, д. с 1 по 53 в микрорайоне Канищево.