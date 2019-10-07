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В понедельник отключили воду на шести улицах Рязани

В понедельник, 7 октября, без холодной воды остались жители шести улиц Рязани. Как сообщает сайт администрации города, отключение связано с ремонтом на водопроводе.

В районе Агропром ул. Загородная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 4а, д. 6 (д/сад №161), д. 8, д. 10, д. 12, д. 16, д. 18, д. 22 корп. 4, д. 22 корп. 5, д. 22а, ул. Попова, д. 55, ул. Полиграфистов, д. 7, ул. 2-я Механизаторов, д. 37, д. 39, д. 22 воды не будет до окончания ремонтных работ.

До 16.00 без воды придётся провести жителям ул. Гагарина, д. 76, д. 78, д. 78 корп. 1.

К 20.00 воду обещают дать на ул. Новоселов, д. 28, д. 28 корп. 1, д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 30 корп. 2, д. 30 корп. 3, д. 32, д. 34а.

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