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Рязань

В поликлинике рязанской больницы №11 обновили входную группу


В поликлинике Рязанской городской больницы №11 обновили входную группу. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Работы по реконструкции длились два месяца и обошлись больнице в 1,17 млн рублей. В рамках контракта были установлены пластиковые окна, обновлена кровля, фасады отделаны керамическими панелями. Входной комплекс поликлиники получил новые усовершенствованные двери, удобные для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Над ступенями появился широкий навес, предотвращающий обледенение зимой.

Главный врач ГКБ №11 Виктор Филимонов рассказал, что следующим этапом станет капитальный ремонт 2-го и 3-го этажей поликлинического корпуса. Он также отметил, что в стационаре сейчас ремонтируется часть операционного блока, а в отделении медицинской реабилитации для детей с поражением центральной, периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата завершился монтаж пандуса с навесом.

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