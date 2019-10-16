В МП «Детское питание»прошло совещание по информации о нарушениях на предприятии



Заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин провёл совещание с руководителем предприятия «Детское питание» Ириной Истоминой и сотрудниками предприятия, где они обсудили вопросы, связанные с публикацией в соцсети информации о несоблюдении технологии приготовления пищи и хранения продуктов. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В ходе встречи Истомина отметила, что фотографии, опубликованные в одной из рязанских групп ВКонтакте, были сделаны около полугода назад одним из сотрудников предприятия и направлены в прокуратуру. В ходе последующей проверки нарушений выявлено не было. Так, на фотографиях представлены макаронные изделия, которые были приобретены для предварительной проверки на соответствие качества и дальнейшего приготовления для школьников.

По словам директора предприятия, если продукция не соответствует требованиям, то она утилизируется. В специально обустроенную напольную канализацию сливается вода, а макаронные изделия выбрасываются в мусорный контейнер, что и было представлено на фотографии. Технология приготовления продукции из яиц производится только после специальной обработки, затем яйца разбиваются в котлы, замешивается смесь для приготовления омлета, которая разливается по емкостям и готовится в пароконвектоматах, также добавила она, комментируя опубликованные фотографии.

Игорь Тишин поручил провести дополнительную служебную проверку по изложенной в публикации информации, усилить контроль за работой пищеблока и склада.