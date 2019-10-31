В Минкультуры рассказали о причинах закрытия рязанского филиала МГИК

Решение о закрытии филиала Московского государственного института культуры в Рязани было принято после получения предписания от МЧС об аварийном состоянии здания. Об этом, по данным ТАСС, рассказал журналистам в четверг, 31 октября, заместитель культуры РФ Николай Овсиенко.



Именно Овсиенко подписал приказ о ликвидации филиала от 14 октября 2019 года.



Напомним, в Рязани обучается порядка 400 студентов вуза. Всем желающим предложено продолжить образование в Москве. Также сообщалось о том, что предложения о работе поступили и преподавателям филиала.

