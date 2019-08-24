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В Михайловском районе после столкновения с двумя тягачами загорелся автомобиль

В пятницу, 23 августа, в Михайловском районе произошло ДТП. Около 7 часов утра на 211-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись «Тойота» и два тягача. Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 33-летний житель Тамбовской области, управляя седельным тягачом «ДАФ», буксировал на гибкой сцепке седельный тягач «СКАНИЯ». При торможении тягач столкнулся с автомобилем «ТОЙОТА РАВ4» под управлением 62-летнего жителя Липецкой области.

В результате «Тойоту» отбросило в «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ». Автомобиль «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ» загорелся после столкновения.

Его 31-летний водитель и 60-летняя пассажирка «Тойоты» получили травмы и обращались в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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