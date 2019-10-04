В Константинове театр «Содружество актеров Таганки» показал спектакль «Исповедь хулигана»

В четверг, 3 октября, по традиции в день рождения Сергея Есенина, в Константинове проходят встречи с лучшими артистами страны, показы спектаклей известных российских режиссеров. Музей-заповедник организует их для местных жителей и гостей в рамках творческого проекта «Есенинские дни». На родине поэта уже выступали актеры театра Романа Виктюка, народные артисты России Сергей Никоненко и Сергей Безруков, певец, музыкант Евгений Дятлов.

В этом году зрители увидели спектакль «Исповедь хулигана» театра «Содружество актеров Таганки». Постановщик Валерий Иванов-Таганский придумал оригинальный способ передать многогранную личность поэта. Актеры Владимир Завикторин, Кирилл Петров, Данила Перов сумели раскрыть разные ипостаси героя. Зрители увидели Сергея Есенина и провинциалом, приехавшим в Москву, и поэтом, передающим едва уловимые движения человеческой души, и хулиганом, выворачивающим душу нараспашку.

Конкретные события жизни героя сопровождались лирикой поэта. На сцене артисты по-новому представили удивительную поэзию Сергея Есенина, пропитанную его эмоциями, чувствами, переживаниями.

В завершении спектакля состоялась автограф-сессия с артистами театра.