На главную Рязань Культура В Константинове пройдет презентация мероприятий, основанных на традициях села
РязаньКультураОбщество

В Константинове пройдет презентация мероприятий, основанных на традициях села

28 сентября, в субботу, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится презентация проекта по организации и проведению цикла просветительских мероприятий на основе традиций села Константинова Рязанской области. Цикл просветительских мероприятий состоит из музейных программ и мастер-классов, основанных на традиционной народной культуре, игр и забав села Константинова, восстановленных свадебных обрядов и обряд «многояствия». Познакомиться с каждой программой цикла, стать участником обрядов Вы сможете в течение всего активного туристического сезона.


Презентация проекта кульминационное, яркое событие цикла мероприятий, основанных на народных традициях старинного Рязанского села Константинова. В ходе презентации можно познакомиться с фрагментами новых музейных программ «Плетение рыбацких сетей», «Ручное ткачество», «Константиновская свирель».

На летней эстраде состоится показ спектакля «Игра в свадьбу», в сценарий которого включены обряды «Караулить солнце» и «Бесчинства молодежи». Для детей на «Щучьем дворе» — старинные игры и забавы.

На малой поэтической площадке в исполнении юных чтецов прозвучат произведения Сергея Есенина о природе и животных.

Кульминацией презентации станет общая трапеза («Обряд многояствия»), за которой гости музея определят, чья уха вкуснее и наваристей.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанский театр драмы презентовал русско-итальянский спектакль в новом формате

На дне рождения Рязанской областной библиотеки выступила группа «Feelin’s»

В Касимове продолжается реставрация Торговых рядов