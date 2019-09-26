В Константинове пройдет презентация мероприятий, основанных на традициях села

28 сентября, в субботу, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится презентация проекта по организации и проведению цикла просветительских мероприятий на основе традиций села Константинова Рязанской области. Цикл просветительских мероприятий состоит из музейных программ и мастер-классов, основанных на традиционной народной культуре, игр и забав села Константинова, восстановленных свадебных обрядов и обряд «многояствия». Познакомиться с каждой программой цикла, стать участником обрядов Вы сможете в течение всего активного туристического сезона.



Презентация проекта кульминационное, яркое событие цикла мероприятий, основанных на народных традициях старинного Рязанского села Константинова. В ходе презентации можно познакомиться с фрагментами новых музейных программ «Плетение рыбацких сетей», «Ручное ткачество», «Константиновская свирель».

На летней эстраде состоится показ спектакля «Игра в свадьбу», в сценарий которого включены обряды «Караулить солнце» и «Бесчинства молодежи». Для детей на «Щучьем дворе» — старинные игры и забавы.

На малой поэтической площадке в исполнении юных чтецов прозвучат произведения Сергея Есенина о природе и животных.

Кульминацией презентации станет общая трапеза («Обряд многояствия»), за которой гости музея определят, чья уха вкуснее и наваристей.