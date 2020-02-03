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В колонии-поселении № 4 прошёл конкурс «А ну-ка девушки!»

В колонии-поселении № 4 прошёл конкурс «А ну-ка девушки!» Праздник посетили заместитель главы города Скопина по социальным вопросам Ирина Ланина, начальник управления культуры и туризма Марина Ретюнская, член Общественного совета при УФСИН России по Рязанской области Татьяна Абакумова и представители территориального управления ФСИН России.

В соревновании, которое, по словам присутствующих, превратилось в праздник обаяния, оптимизма и радости, приняли участие пять представительниц отряда №3.

Программа состояла из пяти номеров. В конкурсе «Визитная карточка» за 5 минут девушки должны были представить себя и костюм, сшитый своими руками. В «Творческом конкурсе» каждая выбрала то, что ближе ей по душе – танец, песню или сценическую миниатюру. В конкурсе «Страна» девушки с любовью представляли свои города. Самый большой отклик у зрителей вызвали конкурсы «Модный показ» и «Хозяюшка».

Корона победительницы досталась Нине К. Жюри отметило обаяние конкурсантки, самый оригинальный костюм и умение держаться на сцене. Второе место заняла Наталья В., покорив всех мастерски приготовленным блюдом. Третье справедливо присудили Светлане А., достойно продемонстрировавшей исполнительское мастерство. Ненамного уступили призёрам остальные участницы – Александра, получившая приз зрительских симпатий, и Ольга, которая отдельно была отмечена жюри как лучшая исполнительница песни.

Всем лауреатам конкурса преподнесли цветы. Победительницы получили в подарок торты, их соперницы – шоколадные конфеты.

– В нашем учреждении регулярно проводятся интересные мероприятия. Они помогают людям, отбывающим наказание, раскрыть свои таланты, с пользой провести свободное время, расширить кругозор и внимательнее относиться к семейным ценностям. Это очень важно для ресоциализации осужденных перед освобождением, – отметил заместитель начальника Александр Фомкин.

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