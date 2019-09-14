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В Касимове Volkswagen Golf протаранил столб

В городе Касимове Рязанской области легковой автомобиль Volkswagen Golf mk4 протаранил столб с указателем. Об аварии стало известно после того, как очевидцы ДТП выложили фото с места происшествия в паблике «Типичный Касимов [LIVE KASIMOV]» в соцсети ВКонтакте.

На размещенном в сети фото видно, что хэтчбек серебристого цвета по непонятной причине оказался на газоне и задней частью кузова снес столб с табличкой-указателем. Согласно данным очевидцев, инцидент произошел «на полтиннике».

О пострадавших информации нет. Официальные данные относительно ЧП также отсутствуют.

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