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В Канищево после ремонта дороги оставили открытым канализационный люк

Совсем недавно в микрорайоне Канищево произвели ремонт дорожного покрытия около детской поликлиники. При этом дорожники совершенно забыли закрыть канализационный люк после ремонта.

Об этом рассказал один из жителей города. Информация об опасном участке была размещена в паблике «Подслушано в Рязани». К посту об открытом люке автор приложил фотографии и очень эмоционально выразил свое возмущение работой дорожников.

Также рязанец сообщил, что прикрыл люк тем, что попалось под руку, чтобы сделать улицу хоть немного безопаснее. На фотографиях можно заметить, что колодец закрыт автомобильными покрышками.

Фото Андрей Холодок

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