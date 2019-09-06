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В кафе на Почтовой в Рязани обокрали девушку-бармена

Сотрудники полиции в Рязани вычислили подозреваемую в краже денег у 25-летней девушки-бармена, работающей в одном из кафе на улице Почтовой. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

Из кошелька, хранившегося в подсобке, пропали 7 тысяч рублей. При этом в это помещение мог попасть только кто-то из работников кафе. Опытные оперативники, оценив обстановку в коллективе, сразу же предположили, что никто из находящихся в кафе сотрудников не мог совершить кражу. В тот день на работу выходила уборщица, которая совсем недавно устроилась в кафе. В конце рабочего дня женщина отпросилась домой, якобы из-за прорвавшегося водопровода. Именно уборщица и стала подозреваемой. 

Выяснилось, что 27-летняя жительница Рязани ранее была судима за кражу. Устроившись на работу, она решила поправить материальное положение за счёт коллеги, посчитав, что полицейские не смогут вычислить вора. 

В отношении рязанки завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Изъять у неё удалось только около 1,5 тысяч рублей, остальное подозреваемая успела потратить.

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