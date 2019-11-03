В художественном музее рязанцы побеседовали об искусстве

В воскресенье, 3 ноября, рязанцы побеседовали об искусстве. Гостей «Ночи искусств» в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина познакомили с выставкой В. Масютина «Офорт. Ксилография».

На выставке представлено более 60 работ художника из коллекции коллекционера гравюры В. Г. Беликова. Гости выставки не только познакомились с творчеством художника, но и узнали, что такое гравюра и познакомились с особенностями офорта и ксилографии.

Посетить выставку можно до 17 ноября 2019 года по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход в музей со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00 по четвергам до 20.00. Первая пятница месяца – санитарный день.