В «Фотодоме» выступит Аня Герасимова aka Умка с разговором о литературе и акустическим рок-концертом

В среду, 4 сентября, в рязанский «Фотодом» с программой «Умка: чтение и пение» приезжает Аня Герасимова aka Умка — филолог и переводчик, автор и исполнитель стихов и песен, лидер рок-группы, которая в настоящее время носит название «Умка и Новый состав».

Аня Герасимова и её команда стали хедлайнерами фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2019», и приняли приглашение выступить перед рязанской публикой вновь. В этот раз — на площадке «Фотодома» лидер группы «УмКа и Новый состав» предстанет не только в исполнительском амплуа, но и в качестве рассказчика с беседой о литературе. В том числе речь пойдёт об ОБЭРИУтах – участниках Объединения Реального Искусства – представителях последней волны ленинградского авангарда 1920-30-хх годов.

Программа «Умка: чтение и пение» начнётся в 18.00 с «разговорной» части, рассчитанной на самый широкий круг слушателей: от специалистов и студентов-филологов, до просто интересующихся литературой людей и читающих, в частности, Даниила Хармса и Николая Заболоцкого. Затем, приблизительно в 20.00, начнётся «музыкальная» часть встречи: Умка исполнит свои песни, на которых выросло уже не одно поколение молодёжи.

Вход и на разговорную, и на концертную части встречи с Умкой свободный.