В ДТП в Шацком районе пострадали четыре человека

В результате ДТП в Шацком районе пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 25 августа, в 12.15 на 156-м километре автодороги «Тамбов-Шацк». Автомобиль «Лэнд Ровер», под управлением 31-летнего водителя из Рязанской области, врезался в «Тойоту Авенсис» под управлением 39-летней женщины.



Помощь врачей потребовалась водителям автомобилей, а также пассажирам «Тойоты» в возрасте 5 и 39 лет. По факту случившегося проводится проверка.

