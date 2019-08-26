На главную Рязань Происшествия В ДТП в Шацком районе пострадали четыре человека
РязаньПроисшествия

В ДТП в Шацком районе пострадали четыре человека

В результате ДТП в Шацком районе пострадали четыре человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 25 августа, в 12.15 на 156-м  километре автодороги «Тамбов-Шацк». Автомобиль «Лэнд Ровер», под управлением 31-летнего водителя из Рязанской области, врезался в «Тойоту Авенсис» под управлением 39-летней женщины.

Помощь врачей потребовалась водителям автомобилей, а также пассажирам «Тойоты» в возрасте 5 и 39 лет. По факту случившегося проводится проверка.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В управлении благоустройства Рязани сменился начальник

В ДТП в Шацком районе пострадали четыре человека

Рязанцам предлагают присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

Рязанцам предлагают сдать макулатуру

Банк «Открытие» получил международную награду Visa

В рязанском сквере от рук вандалов пострадали деревья

На четвёртом этапе Москва обыграла Рязань в рыбатлоне

Скопинские хлеборобы убрали 84% зерновых

В Рязанской филармонии отремонтировали лестницу

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Рязани

За неделю в Рязанской области было выявлено 46 нарушений в сфере содержания жилья

На ярмарках выходного дня в Рязани было продано 14,5 т молока

В центре Рязани произошло ДТП, образовалась пробка

Смертельное ДТП под Рязанью устроил водитель без прав

Рязанцев ждут спектакли, концерты и кино

video

Рязанцев вновь предупредили о мошенниках

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Житель Сасовского района получил условный срок за ложное сообщение о краже

В Рязани на пешеходном переходе сбили подростка

В Касимове сбили пешехода