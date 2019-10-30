В ДТП в Рязани пострадал 4-летний ребёнок

В результате ДТП в Рязани получил травмы 4-летний ребёнок. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 29 октября, в 17.55 н дома №2В на Восточной окружной дороге. 34-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Хёндэ Солярис», столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «Форд Мондео» под управлением 48-летнего рязанца.



В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир «Соляриса». Мальчика доставили в больницу, а затем, после оказания медицинской помощи, отпустили домой.



По факту аварии проводится проверка.

