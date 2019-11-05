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В ДТП в центре города пострадали рязанцы

В понедельник, 4 ноября, в центре Рязани водитель не справился с управлением и наехал на стоящий рядом автомобиль. В результате ДТП двое рязанцев получили травмы. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

Инцидент произошёл около 21.30 возле дома 78/93 по улице Первомайский проспект. По предварительным данным, 18-летний водитель «Хёндэ Солярис» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Фольксваген Поло», за рулём которого находился 40-летнего жителя Сапожка. От удара «Фольксваген» отбросило вперёд на автобус «ПАЗ».

В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндэ» и его 15-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

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