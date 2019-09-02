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В ДТП у Радиоуниверситета пострадали четыре человека

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП у Радиоуниверситета в Рязани.

Авария произошла в воскресенье, 1 сентября, в 19.05 у дома №55 на улице Гагарина. По предварительным данным, 62-летний рязанец, выезжая на автомобиле «Киа Рио» со второстепенной дороги на главную, не пропустил ВАЗ, которым управлял 21-летний житель Путятинского района.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также пассажирки иномарки в возрасте 6 и 60 лет. Им потребовалась помощь медиков. 

По факту ДТП проводится проверка. 

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