В ДТП у Радиоуниверситета пострадали четыре человека

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП у Радиоуниверситета в Рязани.



Авария произошла в воскресенье, 1 сентября, в 19.05 у дома №55 на улице Гагарина. По предварительным данным, 62-летний рязанец, выезжая на автомобиле «Киа Рио» со второстепенной дороги на главную, не пропустил ВАЗ, которым управлял 21-летний житель Путятинского района.



В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также пассажирки иномарки в возрасте 6 и 60 лет. Им потребовалась помощь медиков.



По факту ДТП проводится проверка.

