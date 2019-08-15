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В ДТП с перевернувшимся фургоном с пивом пострадала 17-летняя девушка

В результате ДТП с опрокидыванием фургона с пивом в Рязани пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария произошла в среду, 14 августа, в 08.50 на улице Голенчинской в Рязани. 69-летний житель города, ехавший за рулём автомобиля «Тойота Рав4», по предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил фургон «Газон Багем», которым управлял 61-летний рязанец. После столкновения фургон опрокинулся на бок.

Помощь врачей после аварии потребовалась 17-летней пассажирке иномарки – девушку доставили в больницу. 

По факту случившегося проводится проверка.

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