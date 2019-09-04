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В ДТП под Рязанью погиб 37-летний мужчина

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП на автодороге Рязань – Ряжск.

По данным ГИБДД, авария произошла во вторник, 3 сентября, в 12.36 на 22-м километре дороги. 37-летний житель Рязанской области, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2109 в сторону Рязани, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Хёндай» под управлением 42-летнего жителя Мурманской области.

От полученных травм водитель «девятки» умер на месте. По факту случившегося проводится проверка.

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