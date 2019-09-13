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В ДТП на Ряжском шоссе в Рязани серьёзные травмы получил мотоциклист

В результате ДТП на Ряжском шоссе в Рязани пострадал мотоциклист – 37-летнего рязанца госпитализировали. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в четверг, 12 сентября, в 21.50 у дома №20 на Ряжском шоссе. 38-летний житель Рязани, выезжая с второстепенной дороги на автомобиле ГАЗ-3302, не пропустил ехавший по главной дороге мотоцикл «Хонда» под управлением 37-летнего рязанца. Произошло столкновение, после которого мотоциклиста доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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