В ДТП на проезде Яблочкова в Рязани пострадала пожилая женщина

После ДТП на проезде Яблочкова в Рязани в больницу попала 70-летняя женщина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 6 августа, в 10.50 у дома №8. Сообщается, что 61-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Опель Астра» со стороны улицы Зубковой, не пропустил автомобиль «Мицубиси Лансер» под управлением 38-летнего жителя областного центра.



С места аварии в больницу была доставлены 70-летняя пассажирка «Лансера».



По факту ДТП проводится проверка.

