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В ДТП на проезде Яблочкова в Рязани пострадала пожилая женщина

После ДТП на проезде Яблочкова в Рязани в больницу попала 70-летняя женщина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области. 

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 6 августа, в 10.50 у дома №8. Сообщается, что 61-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля «Опель Астра» со стороны улицы Зубковой, не пропустил автомобиль «Мицубиси Лансер» под управлением 38-летнего жителя областного центра. 

С места аварии в больницу была доставлены 70-летняя пассажирка «Лансера».

По факту ДТП проводится проверка. 

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