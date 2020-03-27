В ДТП на Московском шоссе пострадали дети ﻿

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В результате ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадали четыре человека. Среди травмированных двое детей. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 26 марта, в 11.55. У дома №25 31-летняя москвичка, поворачивая налево на автомобиле «Мерседес», столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2113.



В результате ДТП травмы получил 26-летний житель Рязани, водитель автомобиля ВАЗ. Также пострадали его пассажиры в возрасте 26, 4 лет и 4 месяцев. Медики оказали им необходимую помощь.



По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

