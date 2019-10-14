В ДТП на Касимовском шоссе пострадали два человека

В результате вчерашнего ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 13 октября, в 20.30 у дома №25. 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» из Касимовского района, поворачивая налево, не пропустил автомобиль «Ситроен» под управлением 39-летнего жителя Рязани.



В результате столкновения получили травмы водитель и 20-летняя пассажирка «Опеля». Им оказали медицинскую помощь.



По факту ДТП проводится проверка.

