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В ДТП на Касимовском шоссе пострадали два человека

В результате вчерашнего ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

По данным ГИБДД, авария случилась в воскресенье, 13 октября, в 20.30 у дома №25. 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» из Касимовского района, поворачивая налево, не пропустил автомобиль «Ситроен» под управлением 39-летнего жителя Рязани.

В результате столкновения получили травмы водитель и 20-летняя пассажирка «Опеля». Им оказали медицинскую помощь. 

По факту ДТП проводится проверка. 

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