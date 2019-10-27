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В доме, где погибли трое детей, накануне играла музыка

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности пожара в селе Сановка Шиловского района, в результате которого погибли трое детей.

Сообщение о возгорании в доме №59Д на улице Светозерской поступило в воскресенье, 27 октября, в 01.38. Пожар удалось локализовать в 02.15, в 02.30 было ликвидировано открытое горение. В ликвидации очага возгорания участвовали 6 единиц техники и 13 пожарных.

В результате пожара погибли девочки в возрасте 5 лет и 7 месяцев, а также мальчик, которому было год и 7 месяцев. Родители детей остались живы, они прописаны в Рязани. Сообщается, что местные жители не раз видели взрослых в нетрезвом виде, вечером накануне трагедии в доме играла музыка.

По факту гибели детей возбудили уголовное дело. Следователи пока не сообщают версий произошедшего.

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