На главную Рязань Общество В детском саду № 85 прошла неделя знаний
РязаньОбществоТоп новость

В детском саду № 85 прошла неделя знаний

В МБДОУ «Детский сад № 85» прошла неделя знаний. В течение этой недели дети приняли участие в различных мероприятиях.

2 сентября детей с самого утра встречали сказочные герои Маша и Медведь. Они шутили и играли с детьми. Позже сказочные герои побывали в гостях у каждой группы, где рассказали детям о празднике знаний, провели конкурсы и игры. Задорная и весёлая обстановка царила на празднике, дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах, читали стихи о детском саде.

3 сентября в детском саду был праздник рисунков на асфальте. В гости к ребятам пожаловала веселая Ириска. Она повеселила ребят и предложила создать разноцветные картины на асфальте. Даже самые маленькие воспитанники детского сада с удовольствием рисовали мелками на асфальте, создавая веселые картинки.

4 сентября в детском саду прошел День театра. Незнайка вместе с младшими ребятами учил правила дорожного движения. А ребята старших групп сами учили сказочного героя правилам, которые необходимо соблюдать на улице.

5 сентября состоялись экскурсии в библиотеку. Малыши побывали в виртуальной библиотеке. А старшие сами посетили детскую библиотеку – филиал № 9 им. П. Васильева. Все ребята узнали, что такое библиотека, как хранятся книги, познакомились с профессией библиотекаря.

6 сентября прошёл заключительный праздник Недели знаний, который закончился весёлой дискотекой.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В детском саду № 85 прошла неделя знаний

Елена Сорокина предложила сократить количество муниципальных служащих

Претенденты на пост главы администрации Рязани высказались за расширение границ города

Елена Сорокина начала своё выступление на конкурсе со стихов

В Скопинском районе отметили день финансиста

Причиной пожара в жилом доме стало неосторожное обращение с огнём

Два человека погибли в столкновении легковушки и фуры в Скопинском районе

От колхозницы к парашютисту. Новый вопрос викторины «155 финансовых историй»

В редакции РИА «7 новостей» обсудили реализацию проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»

На реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в Рязанской области предусмотрено 434,9 млн. рублей

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани изменится движение транспорта с 15 мая по 19 июня

Линейный отдел МВД на транспорте в Рязани отметил 100 лет службы

В Рязани после плановой дезинфекции открылся роддом №2