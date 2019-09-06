В детском саду № 85 прошла неделя знаний

В МБДОУ «Детский сад № 85» прошла неделя знаний. В течение этой недели дети приняли участие в различных мероприятиях.

2 сентября детей с самого утра встречали сказочные герои Маша и Медведь. Они шутили и играли с детьми. Позже сказочные герои побывали в гостях у каждой группы, где рассказали детям о празднике знаний, провели конкурсы и игры. Задорная и весёлая обстановка царила на празднике, дети пели, танцевали, участвовали в конкурсах, читали стихи о детском саде.

3 сентября в детском саду был праздник рисунков на асфальте. В гости к ребятам пожаловала веселая Ириска. Она повеселила ребят и предложила создать разноцветные картины на асфальте. Даже самые маленькие воспитанники детского сада с удовольствием рисовали мелками на асфальте, создавая веселые картинки.

4 сентября в детском саду прошел День театра. Незнайка вместе с младшими ребятами учил правила дорожного движения. А ребята старших групп сами учили сказочного героя правилам, которые необходимо соблюдать на улице.

5 сентября состоялись экскурсии в библиотеку. Малыши побывали в виртуальной библиотеке. А старшие сами посетили детскую библиотеку – филиал № 9 им. П. Васильева. Все ребята узнали, что такое библиотека, как хранятся книги, познакомились с профессией библиотекаря.

6 сентября прошёл заключительный праздник Недели знаний, который закончился весёлой дискотекой.