В День города поздравить Рязань приехали гости из Италии, Болгарии и Абхазии

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Делегации представителей от городов Алессандрия и Генуя (Италия), Ловеч (Болгария) и Новый Афон (Абхазия) прибыли в Рязань 3 августа. Они приехали, чтобы принять участие в праздновании Дня нашего города, сообщила гордума.

Утром в субботу итальянцы побывали у монумента Полетаеву и возложили к нему цветы, болгары отправились к памятнику Скобелева и возложили цветы у него. Участницей данных церемоний стала глава города Юлия Рокотянская.

Сообщается, что 2 августа депутаты городской думы вместе с иностранными гостями побывали в Рязанском кремле, а также посетили экскурсии.

Фото: Городская Дума