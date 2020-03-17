В Дашково-Песочне автомобиль сбил 12-летнего подростка

На улице Советской Армии в Рязани автомобиль «Хёндай Солярис» сбил 12-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.



ДТП случилось в понедельник, 16 марта, в 17.00 у дома №3. Подростка, переходившего дорогу в 9 метрах от перехода, сбил неустановленный водитель, скрывшийся с места ДТП. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Всех, кто может что-либо сообщить об этом ДТП, просят звонить по телефонам: 29-74-54 или 29-74-64.

