В центре Рязани произошло массовое ДТП

Поздно вечером в понедельник, 17 февраля, в центре Рязани произошло тройное ДТП. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



По данным ГИБДД, авария случилась вчера, в 23.20 у дома №19 на Первомайском проспекте. 24-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти», ехавший со стороны площади Ленина, сначала врезался в «Ниссан Примера» под управлением 37-летнего водителя, а затем в ВАЗ под управлением 26-летней рязанки.



С места происшествия женщину-водителя доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

