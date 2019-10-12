В центре Рязани обнаружили истекающего кровью человека

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 44-летнему мужчине. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



О криминале в полицию поздно ночью сообщили сотрудники скорой помощи. Случайный прохожий вызвал их на улицу Леволыбедскую. Мужчина, шедший по улице, услышал доносившиеся из двора старого дома стоны и крики о помощи, пошёл посмотреть и обнаружил там истекающего кровью человека. Об этом сразу же сообщили в скорую, а врачи передали тревожную информацию в полицию.



Оперативники приехали на место происшествия практически вместе со скорой помощью. Пострадавший, у которого были порезаны шея, туловища и спина, находился в сознании. При этом мужчина был пьян.



Рязанец рассказал, что находился дома, когда за полночь к нему пришёл знакомый молодой человек с подругой и стал обвинять его в попытке изнасиловать женщину. Сначала была словесная перепалка, затем пришедший достал нож и стал наносить удары. Пострадавший в долгу не остался, ударив обидчика по голове металлической трубой. Потом раненый упал, а злоумышленник с подругой скрылись.



Получив приметы подозреваемого, оперативники передали их патрулям, а сами решили проверить окрестности. Через некоторое время они увидели женщину и мужчину, державшегося за голову. Их доставили в отдел.



Выяснилось, что на рязанца с ножом напал 22-летний житель Рязанского района, имеющий судимость за наркопреступление. По предварительной информации, молодой человек вместе со своей 32-летней подругой весь день пил и в какой-то момент женщина сообщила, что знакомый, живущий на улице Леволыбедской, пытался её изнасиловать, когда она пришла к нему в дом. Позднее полицейские установили, что ничего такого не было, женщине просто не понравились слова, сказанные хозяином дома в её сторону, и она решила отомстить.



По версии следствия, пьяный житель Рязанского района не стал разбираться и быстро принял решение наказать обидчика подруги. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, суд может назначить виновному до 10 лет лишения свободы.

