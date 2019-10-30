В центре Рязани обнаружен подпольный игорный клуб

Сотрудники УМВД России по Рязанской области выявили в нежилом помещении дома на улице Маяковского в Рязани признаки организации азартных игр с помощью специального оборудования. Аппараты изъяли на ответственное хранение. Об этом сообщил сайт ведомства.



В рамках противодействия незаконной игорной деятельности полицейские получили сведения, что в Рязани в нежилом помещении дома на улице Маяковского установлены игорные аппараты и организованы азартные игры.



В ходе проверки сотрудники полиции установили, что снаружи на нежилом помещении нет никакой вывески, вход с железной дверью оборудован системой видеонаблюдения. Дверь всегда заперта и проникнуть внутрь можно только после звонка по секретному номеру телефона, известному лишь постоянным посетителям.



Обойдя все меры конспирации, сотрудники полиции вошли в помещение и зафиксировали в нем признаки незаконной организации азартных игр.



По предварительной информации, в помещении постоянно дежурил оператор, который по звонку запускал посетителей, получал от них деньги и специальным ключом вводил данные о ставках в аппараты, на которых затем играли клиенты. Если посетитель выигрывал и хотел получить денежный выигрыш, то оператор считывал с аппарата электронным ключом размер выигрыша и выдавал наличность клиенту.



Полицейские изъяли аппараты и вывезли их на ответственное хранение в специальный склад.



Электронное оборудование аппаратов будет направлено на экспертизу, которая установит является ли данное оборудование игровым и предназначенным для организации азартных игр.



Ведется работа по установлению личности владельца помещения и злоумышленников, причастных к организации противоправного игорного бизнеса.



После получения результатов экспертизы собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы Следственного комитета России по Рязанской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.171.2 УК РФ (Незаконная организация или проведение азартных игр).

