В центре Рязани не поделили дорогу две иномарки

В понедельник, 5 августа, в 09.25 у дома №36 на улице Вознесенской в Рязани произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.



По данным Госавтоинспекции, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог 40-летняя жительница Рязани, ехавшая за рулём автомобиля «Тойота Королла»,совершила столкновение с автомобилем «Мазда 3», за рулём которого находился 32-летняя рязанка.



После аварии помощь врачей потребовались женщине-водителю «Мазды», а также 13-летнему пассажиру «Тойоты Королла».

