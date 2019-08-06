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В центре Рязани не поделили дорогу две иномарки

В понедельник, 5 августа, в 09.25 у дома №36 на улице Вознесенской в Рязани произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог 40-летняя жительница Рязани, ехавшая за рулём автомобиля «Тойота Королла»,совершила столкновение с автомобилем «Мазда 3», за рулём которого находился 32-летняя рязанка.

После аварии помощь врачей потребовались женщине-водителю «Мазды», а также 13-летнему пассажиру «Тойоты Королла».

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