В центре Рязани автомобиль сбил школьницу на переходе

В понедельник, 11 ноября, на улице Свободы в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадала 14-летняя школьница. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



ДТП случилось в 16.10 у дома №95. Автомобиль «Рено Логан» под управлением 31-летнего жителя Рязани врезался в остановившийся, чтобы пропустить пешеходов, автомобиль «Лада Приора». После этого «Приора» сбила девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.



С места происшествия школьницу доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

