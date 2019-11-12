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В центре Рязани автомобиль сбил школьницу на переходе

В понедельник, 11 ноября, на улице Свободы в Рязани произошло ДТП, в результате которого пострадала 14-летняя школьница. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось в 16.10 у дома №95. Автомобиль «Рено Логан» под управлением 31-летнего жителя Рязани врезался в остановившийся, чтобы пропустить пешеходов, автомобиль «Лада Приора». После этого «Приора» сбила девушку на нерегулируемом пешеходном переходе.

С места происшествия школьницу доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. 

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